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Vídeo: Desenes de veus de joves cantaires omplen les escales de la Catedral
Les escales de la Catedral de Girona han acollit aquest diumenge el concert inaugural de l’11a edició de l’Europa Cantat Junior davant d’un públic molt nombrós, divers i amb una destacada presència de famílies. Uns 200 cantaires d’entre 10 i 16 anys, procedents de 16 corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC), han obert una setmana en què la ciutat es convertirà en punt de trobada de més de 1.200 joves de 43 cors i 12 països. L’acte ha donat el tret de sortida oficial a una edició que omplirà Girona de música coral infantil i juvenil fins al 19 de juliol. Més informació