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Vídeo: Jordi Roca converteix “El far del Sud” en gelat i en fa una versió electrònica
Molta i molta gent ha cantat, ha ballat i s’ha emocionat amb “El far del Sud”, però, fins ara, ningú se l’havia menjat. Jordi Roca ha fet que això deixi de ser un impossible convertint la mítica cançó de Sopa de Cabra en un gelat per celebrar, així, els 40 anys que compleixen tant El Celler de Can Roca com Sopa de Cabra. De fet, el pastisser, que també és Dj, s’ha atrevit, i tot, a fer una versió electrònica del tema.