Vídeo: Clowns, malabaristes i trapezistes omplen diferents espais de la Bisbal a la Fira del Circ al Carrer malgrat la calor
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La Fira del Circ al Carrer ha tornat a omplir aquest cap de setmana els carrers i les places de la Bisbal d'Empordà de clowns, malabaristes i trapezistes, malgrat la calor. La jornada d'aquest diumenge ha començat amb 'Meraki' de la companyia Edu Manazas i amb els tallers de circ al passeig Marion Asprer, on adults i infants han pogut fer malabars, jugar amb el diàbolo o pujar a un trapezi. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica de "motiu d'orgull". Gasull en fa un balanç positiu i destaca que tenen un públic "fidel" tant d'arreu de Catalunya com de França. S'han programat una cinquantena d'espectacles fins aquest diumenge al vespre.