Més de 300 transportistes d'associacions com Sintraport, que treballen en la càrrega i descàrrega de mercaderies al Port de Barcelona, s'han manifestat aquest dijous al matí pel centre de Barcelona fins a la delegació del govern espanyol contra l'escalada dels preus del combustible. Els transportistes han cridat consignes contra la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i han demanat la seva dimissió. "S'estan queixant que no hi ha relleu, però cap jove voldrà treballar com a transportista, amb el sou que hi ha o el que estem guanyant com a autònoms és impossible", lamenta el conductor Joan Carrasco en declaracions a l'ACN. La marxa havia començat al Port a les deu del matí i un cop a la delegació s'ha dissolt en mitja hora aproximadament.