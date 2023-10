El Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació han obert les portes aquest dimecres al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona amb l'objectiu de crear "sinergies" i impulsar noves oportunitats de feina. Enguany els dos esdeveniments compten amb un 20% més d'inscrits que l'any passat, de manera que preveuen superar els 12.000 assistents de l'edició anterior. Segons Barcelona Activa, un dels promotors, la cita atrau majoritàriament menors de 25 anys que volen tenir més possibilitats de tenir feina i aplega diversos sectors professionals. L'esdeveniment pretén ser un reflex de "tot allò que passa" en el mercat de treball de la capital catalana i ofereix des d'oportunitats per emprendre com feina per a persones amb discapacitat.