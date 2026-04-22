Vídeo | La UdG celebra el Fòrum Industrial per fomentar la inserció laboral dels estudiants
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) celebra la 27a edició del Fòrum Industrial, una jornada que enguany torna a batre xifres «rècord» de participació. L'esdeveniment, situat a l’Edifici P2 del Campus de Montilivi, aplega un total de 94 estands, superant els 84 de l'any anterior, amb l'objectiu de consolidar-se com el principal punt de trobada entre el talent universitari i el teixit empresarial i institucional del territori. Judith Viader, presidenta del Patronat de la Politècnica, ha destacat durant la inauguració que «El talent no es descobreix, sinó que es construeix, i ho hem de fer junts», remarcant la importància de crear vincles sòlids entre l'escola i el món laboral. Més informació