Vídeo: El sindicalisme surt al carrer contra les guerres i la pèrdua de poder adquisitiu
El sindicalisme gironí ha tornat a sortir al carrer aquest divendres amb motiu del Primer de Maig. La manifestació convocada per CCOO i UGT a Girona ha reunit mig miler de persones, segons l'Ajuntament de Girona, en una mobilització que enguany ha posat el focus en la defensa dels drets laborals davant l’encariment de la vida, les guerres, el feixisme i la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora.