Vídeo: Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens tot i reconèixer que falta habitatge de lloguer
Els ajuntaments de Figueres i Banyoles celebren haver sortit de les zones amb mercat tens de lloguer i que, per tant, el mercat sigui "més lliure i amb menys restriccions". De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Els dos consistoris esperen no tornar a entrar a dins de les zones de mercat tens i veuen com "una oportunitat" la nova situació. En aquest sentit, veuen "molt important" treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atreure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens. Més informació