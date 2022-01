Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a l'actual líder del grup juvenil d'extrema dreta Bastión Frontal, acusat d'un presumpte delicte de lesions, agreujades per traïdoria, per donar una brutal pallissa a un membre de la seva pròpia organització a València. A conseqüència de l'agressió, la víctima va haver de ser hospitalitzada d'urgència i està a l'espera de ser intervinguda quirúrgicament, ha informat la Policia en una nota. L'agredit va sofrir, entre altres lesions, una fractura de mandíbula, resultat d'una agressió escomesa per l'esquena, perdent en aquest moment el coneixement i evitant així tota possibilitat de defensa.