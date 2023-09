El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, recorda a ERC i Junts que "la immensa majoria dels catalans" volen que Pedro Sánchez sigui investit president, un cop se certifiqui que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, no té prou suports al Congrés. En una atenció als mitjans, el sindicalista ha afirmat "la immensa majoria dels catalans" volen impedir l'entrada de la ultradreta al govern espanyol. "Em fa la sensació que ningú que vulgui parlar en nom dels catalans hauria d'oblidar-ho", ha dit, preguntat en una atenció als mitjans per la petició d'un referèndum per part dels dos partits al PSOE com a condició per investir Pedro Sánchez.