El president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que la manifestació de diumenge a Barcelona contra l'amnistia no afectarà les negociacions. "Tenim assumit que l'amnistia és un fet i que cal continuar treballant per solucions i perquè la societat pugui decidir el seu futur", ha dit en roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de reunir-se amb ministre president de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Segons el president català, les negociacions depenen dels vots que es tenen al parlament i "no del que es cridi al carrer". Després que Junts hagi criticat el paper del líder del PSC, Salvador Illa, en les converses, Aragonès ha defensat que en una negociació no es qüestionen els interlocutors de l'altra banda.