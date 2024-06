Vito Quiles , cap de premsa d'Alvise Pérez, es trobava als passadissos del Congrés dels Diputats quan s'ha fet pública l'ordre de recerca contra ell per una jutgessa a Sevilla per desatendre diferents citacions judicials. La titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de la capital andalusa investigava el dirigent per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies. Quiles, que es trobava en seu parlamentària en estar acreditat com a periodista, ha abandonat ràpidament les seves dependències poc després de fer-se pública l'ordre, i alguns fotògrafs han captat la fugida en imatges.