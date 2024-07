L'incendi a la sala de màquines del vaixell 'Tenàcia', que feia la ruta València-Palma amb 350 passatgers a bord encara no ha estat extingit. Després de disset hores atrapats al ferri, a les 14 hores el comandant ha donat l'ordre d'abandonar de manera immediata el vaixell. La comunicació ha estat feta per megafonia i en diversos idiomes. Segons han informat els passatgers a Diario de Ibiza, del mateix grup editorial que aquest diari, les llanxes de salvament estan a punt per a l'evacuació i els nens seran els primers a pujar. L'operació s'està desenvolupant amb normalitat.