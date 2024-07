La querella d'un esclau africà de mines de pedres precioses a Sierra Leone presentada en 2020 ha acabat quatre anys després a Màlaga amb la detenció per la Policia Nacional de Manuel Terrén, lider del trànsit de diamants de sang. És espanyol, va arribar a facturar 15 milions d'euros amb la seva mercaderia il·lícita i ara està encausat com el suposat dissenyador i promotor d'una trama empresarial per al blanqueig i trànsit dels diamants a Europa.