Neix el Barcelona International Gaming Center (BIGC), un clúster d'empreses i un centre d'alt rendiment d'e-sports de 2.000 metres quadrats situat en una nau industrial del barri del Poblenou. L'espai compta amb platós, una arena per competir, gimnàs per entrenar i espais de cotreball, que de moment estan ocupats per cinc residents.