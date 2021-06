El Bàsquet Girona dona impuls a partir d'aquesta setmana al seu equip de 3x3. Presentat ara fa un any a Platja d'Aro, la pandèmia va provocar que només pogués jugar un torneig, i ara l'expectativa és que amb la pandèmia a la baixa, es pugui completar una temporada molt més ambiciosa. Amb Jaume Comas, que també és el seleccionador espanyol, d'entrenador, el Girona té com a jugadors Xavi Guirao, Nacho Martín, Sergi Pino, Sergio De la Fuente i la novetat d'Edgar San Epifanio. Àlex Llorca segueix a la plantilla, però està lesionat i no se sap quan podrà tornar a la pista.