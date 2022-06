Girona va sortir al carrer per celebrar els ascensos del Bàsquet Girona i el Girona FC. Els protagonistes de la tarda, pujats a un autobús descapotat, van rebre un bany de masses per part dels aficionats gironins, que van omplir la plaça del Vi, Montilivi i els carrers per homenatjar els herois que han fet història.