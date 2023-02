Dani Alves tracta de convèncer al jutge que no hi ha risc de fuga, que es quedarà a Espanya per afrontar el judici. Per això, els seus advocats han presentat un recurs esgrimint diverses raons:

La primera, el seu arrelament a Barcelona, familiar, social i econòmic. Està empadronat aquí, hi té amics, família i diverses societats. La segona, està disposat a acceptar qualsevol mesura de control, portar una polsera telemàtica, entregar el passaport i fins i tot firmar diàriament als jutjats. I, en tercer lloc, pagar una elevada fiança i entregar les escriptures de casa seva. Els advocats també al·leguen que ha perdut molt de poder adquisitiu, al voltant de 40.000 euros al mes. Els Pumas de Mèxic, el seu últim equip, va rescindir el contracte, igual que molts patrocinadors, arran de la denúncia. L'estratègia d'Alves se centrarà a demostrar que la víctima va consentir les relacions sexuals i que no hi va haver intimidació tal com ella assegura. De moment, la primera a dubtar de la seva versió és Joana Sanz, la seva dona, que hauria demanat el divorci.