La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) reclamen al Govern de la Generalitat que pagui el deute acumulat amb les entitats durant les temporades 2020-21, 2021-22 i 2022-23, que xifren en més de 20 milions d'euros (MEUR). En un manifest que han llegit davant el Parlament, la UFEC i la UCEC han alertat que la situació d'impagament suposa per a les federacions i consells tensions de tresoreria "molt crítiques", que provoquen, entre altres, la renúncia a determinades activitats per la "incertesa" de si podran assumir-ne el cost. El manifest, titulat "Fets, no paraules. L'esport reclama facin el favor de pagar", ha volgut mostrar "unitat" del sector en aquestes reivindicacions.