Tret de sortida de la Cursa de la Dona de Girona
Més de 5.000 dones, noies i nenes han participat aquest matí en la Cursa de la Dona de Girona. La dotzena edició d’aquest gran esdeveniment solidari ha tornat a ser multitudinari engrescant milers de persones tant en la prova com als seus voltants, gaudint-ne com a espectadors. L’escenari principal, la Devesa, s’ha omplert des de primera hora amb les més matineres, i durant el matí, un cop feta la feina, ha seguit de festa amb música i l’entrega de premis.