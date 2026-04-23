Vídeo: El GEiEG, més a prop que mai de l'ascens a Lliga Challenge
Al GEiEG Pacisa li ha tocat la grossa com a premi a la gran temporada que ha fet i que encara pot fer perquè el curs no es va acabar amb la destacada victòria contra el Vilabàsquet Viladecans (74-36) en la darrera jornada de lliga regular. L’equip de Pau Fuster es va classificar per a la gran final per pujar a Lliga Challenge, la segona categoria del bàsquet femení estatal, que disputarà davant el Maristas Coruña amb anada a Girona el proper dissabte 2 de maig i tornada a Galícia una setmana més tard, el 9 de maig. L’ascens és més a prop que mai -a només dos partits- per a un conjunt grupista, que l’any 2022 ja va jugar una fase d’ascens aleshores amb un altre format.