Vídeo: L'Olot celebra la permanència
Aquest Olot és expert en patir, i ho ha fet de valent per a salvar-se, però ho ha fet. Amb més de 1.500 persones empenyent l’equip al Municipal, s’ha aconseguit un triomf que val la permanència a Segona Federació. Salvans i Nuha, enxampant dos rebots a l’àrea, no han necessitat jugades brillants per lligar el partit, i tant se val, també, que el joc avui no fos brillant. L’objectiu feia setmanes que estava més que clar, i s’ha assolit amb tots els nervis que es mereix.