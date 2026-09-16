Vídeo: Primera jornada del cicle de conferències 'Liderar l'esport en femení'
La 1a jornada del cicle de conferències per promoure el lideratge femení en l’esport que impulsa el Departament d’Esports, i que també arribarà pròximament a les capitals de província Lleida i Tarragona amb l’objectiu de descentralitzar, va tractar això i més en una tarda on van tenir veu dones com Stefi Batlle, directora corporativa del Bàsquet Girona i directora de la Fundació; Teresa Masó, impulsora del piragüisme al Salt-Ter, de l’atletisme i de l’esport escolar; Laia Palau, exjugadora de l’Uni i de la selecció espanyola; Olga Praderas, impulsora de projectes per visibilitzar i referenciar l’esport femení; Aliona Bolsova, extenista que es va retirar oficialment el passat mes d’abril al torneig de la Bisbal; i Berta Aznar, directora de l’Institut Català d eles Dones. Més informació