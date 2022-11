Yassine Bounou, exporter del Girona, ha estat essencial per la seva selecció, el Marroc, per no encaixar cap gol i mantenir l'empat en el seu partit davant Croàcia, actual subcampiona del món.

Poc abans de la mitja part, Bono ha tingut una actuació estel·lar aturant amb el genoll una jugada de Vlasic, que ha acabat essent determinant pel resultat final. Pots veure el resum del partit i llegir la crònica del Marroc - Croàcia en aquest enllaç. El Marroc i Croàcia, un altre empat a zero al Mundial