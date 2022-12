Una centrada de Modric va acabar amb penal a favor de Croàcia després que Carrasco fes caure a un jugador rival. Però quan el jugador del Madrid anava a xutar el penal, el VAR va cridar a l'àrbitre per a revisar la jugada per fora de joc en la centrada del croat. Ho va ser, tot i que molt just; i el penal, no va ser assenyalat.