Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Qatar en la fase de grups. Els uruguaians van patir, però van guanyar a Ghana amb dos gols de De Arrascaeta. Tot i això, el gol de Corea del Sud en el minut 92 els va deixar fora. Un possible penal no xiulat a Cavani i una ocasió del davanter van propiciar un final d'infart que va acabar en llàgrimes per a Luis Suárez.