El Girona va començar la jornada amb 3 punts d’avantatge respecte al setè classificat i ahir, la distància, un cop disputats tots els partits, s’ha ampliat fins als 5. La victòria de l’Oviedo ahir al vespre contra el Valladolid (3-0) va ser l’únic resultat negatiu per als interessos el Girona en una jornada gairebé rodona. Dissabte al vespre, el conjunt que entrena Míchel Sánchez va endur-se el triomf de Las Palmas (1-3) i va deixar els canaris a 8 punts, a més a més de guanyar-los el gol «average» particular. El resultat al Gran Canària va anar acompanyat de les ensopegades de la resta de perseguidors dels gironins. El Cartagena va perdre a Miranda de Ebro (2-1), l’Eivissa i el Leganés van em patar a Can Misses (1-1). Ahir el Burgos no va passar de l’empat contra el filial de la Reial Societat (0-0) però l’Oviedo sí que va derrotar el Valladolid. Per dalt, el Ponferradina és un punt,el Tenerife a 6, el Valladolid a 9 i l’Almeria, que marca l’ascens directe, a 10.