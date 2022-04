Ricard Artero és un exemple de futur per al Girona. El migcampista de la Bisbal d'Empordà s'ha convertit en un dels joves jugadors revelació de la temporada, després de convèncer Míchel l'estiu passat per fer-se un lloc al primer equip procedent del juvenil A i sense haver tingut temps de passar pel filial. Arribant al club en el primer any d'infantil, ha cremat totes les etapes fins a debutar contra l'Alcorcón (3-1) el novembre de 2021. Des d'aleshores, s'ha convertit en una alternativa real per al tècnic a part de combinar-ho amb minutatge al Girona B.

Artero ha explicat a Diari de Girona l'experiència del seu primer any al futbol professional i l'estrena amb la selecció sub-19. L'entrevista completa podrà llegir-se divendres.