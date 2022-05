14 derrotes El pitjor registre del Girona en els últims vuit anys a Segona

A Gijón va tornar a sortir creu. Una altra vegada. Desfeta el dilluns amb el Tenerife (0-1) i sis dies més tard, el diumenge, contra l’Sporting (2-1). Quina setmana. Viu un moment delicat el Girona, que tot i això ni de bon tros ha dinamitat les seves opcions de fer el play-off d’ascens a la Primera Divisió. Seria el tercer en les últimes tres temporades, una fita a tenir en compte. Els de Míchel tenen 64 punts, els mateixos que un Oviedo que juga aquesta nit contra el Saragossa (21 hores) i que podria engreixar el seu comptador i consolidar-se cinquè a la classificació. Vagi com vagi la cosa, els gironins el que han de fer a partir d’ara és mirar enrere. No massa, perquè el Las Palmas és setè també amb 64 punts i marca la frontera. I el Ponferradina, vuitè amb 63. Cal, per tant, signar un desenllaç de curs com a mínim igual o millor que el del conjunt canari. Dissabte, torn per rebre un Mirandés que ja està salvat i el següent diumenge, visita a Burgos, que no s’hi juga absolutament res.

Perdre està prohibit. Al cent per cent. Ja s’han lamentat prou derrotes. En són 14, des que la Lliga va aixecar el seu teló el passat mes d’agost. Moltes, si l’objectiu és el de pujar de categoria. Tanmateix, les opcions d’ascens es mantenen intactes. El Girona encara depèn d’ell mateix. Però les xifres, passi el que passi, allà hi són. 14 derrotes en un únic curs no s’encaixaven des de feia vuit anys a la Segona Divisió. Des del 2014, aquell equip dirigit entre Ricardo Rodríguez, Javi López i Pablo Machín, va perdre 15 partits i es va acabar salvant a darrera hora. Després d’això, mai s’havia ensopegat tants cops. Un any després, per exemple, eren només 8 les derrotes i no es va pujar de miracle. L’any de l’històric ascens a Primera de derrotes se’n van rebre 12. Dues menys de les que s’acumulen ara, quan encara falten dues jornades. Són xifres similars a les de fa una dècada o fins i tot més enllà. Quan els objectius eren d’altres, com ara la permanència. Malgrat tot, l’objectiu encara és allà. A tocar. Això sí, queda del tot prohibit badar més.