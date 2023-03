El defensa del Girona FC David López, amb 33 anys i més de 400 partits com a professional, n’ha vist de tots colors. Per això es fa escoltar quan reconeix que al Girona li costa posar-s’hi en alguns partits o que els elogis debiliten. Tot i això, el de Sant Cugat, amb contracte fins al 2024, està convençut del potencial de l’equip per salvar-se.