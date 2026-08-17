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Vídeo: Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
Viktor Tsygankov va arribar a Girona de la mà de Pere Guardiola. Més que això: hi va aterrar sota la seva protecció, després de deixar Ucraïna en plena guerra i abans fins i tot que el seu fitxatge fos oficial. Tres anys i mig més tard, aquella història que havia començat com una aposta personal i esportiva de primer nivell ha entrat en el seu capítol més delicat. Diumenge, en l’estrena del Girona en el retorn a Segona Divisió contra el Leganés (1-1), l’ucraïnès estava disponible, havia estat convocat, però es va negar a canviar-se i a jugar. Més informació