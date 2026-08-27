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Vídeo: Una crisi gegant: 1 victòria en 17 partits del Girona
Les victòries s’estan esborrant de la memòria d’un Girona que s’ha acostumat a no guanyar. Entre el nefast tram final del curs passat, en què els blanc-i-vermells van dilapidar un bon marge per acabar baixant a Segona Divisió, els amistosos de l’estiu i l’inici del campionat, només ha assolit un triomf en disset partits. Aquest va ser a Olot, en un duel no oficial contra un equip de la Segona RFEF, el de la categoria més baixa al qual s’ha enfrontat durant aquest període. Més informació