Temps de Flors «a cel obert» va tancar ahir l’última jornada d’aquesta edició marcada per la pandèmia amb una valoració positiva per part del consistori. «Ha anat molt bé, tant al Barri Vell com als altres barris», va explicar Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. I és que ahir, a poca estona de tancar el festival, havien passat més de 220.000 persones per les mostres. D’aquestes, la majoria eren procedents de Catalunya; concretament, el 93%.