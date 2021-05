Els veïns de la Vall de Sant Daniel de Girona es van manifestar ahir per demanar a l’Ajuntament que tiri endavant un pla de mobilitat «ja» per donar resposta al «problema de seguretat» actual. Consideren que amb la pandèmia s’ha accentuat el nombre de ciclistes i passejants que aprofiten per voltar per l’entorn, però que han d’accedir-hi pel mateix carrer d’un sol carril, per on passen motos i cotxes. Això fa que ja s’hagin produït alguns accidents i que els veïns vegin afectat el seu dia a dia, perquè la vorera «no dona per a més». Per fer-se sentir, ahir al matí van fer talls intermitents al carrer, fet que va provocar acumulacions de cotxes i motos que entraven o sortien del barri, amb les persones que anaven a fer esport.