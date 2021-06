L’Ajuntament de Salt continua apostant per impulsar polítiques d’habitatge i treballant per potenciar el lloguer social i protegir les famílies vulnerables. Concretament i des del 2019, l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ha trobat solucions per signar 122 contractes de lloguer social, treballant conjuntament amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Serveis Socials, el Servei d’Intermediació en l’Habitatge i la Gestora Urbanística Municipal de Salt.

Durant aquest període s’ha mediat amb èxit en 45 casos amb els bancs i grans tenidors per trobar una sortida, aturar el desnonament i acordar un lloguer social per a les famílies saltenques. També s’han resolt 43 casos de forma coordinada amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de la borsa de pisos del consistori, que inclou els del Parc Municipal, s’ha donat sortida a 34 famílies més.

El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló, va dir: «Continuem treballant en diferents direccions per atendre les necessitats en habitatge dels saltencs i saltencs». Barceló va afegir que «entre totes les noves propostes que estem treballant hi ha la negociació oberta amb la Sareb i altres grans tenidors perquè ens cedeixin els pisos per incorporar-los a la nostra borsa i, a partir d’aquí, gestionar-los directament».

La setmana passada, en aquesta línia, Salt va adjudicar els primers 19 pisos del Parc Municipal d’Habitatge de gairebé 200 immobles. I, pròximament, està previst que se n’adjudiquin deu més.