El Col·legi de Periodistes homenatjarà la trajectòria professional de l'exdirector del Diari de Girona, Jordi Xargayó, amb la Mosca del Col·legi 2020, que es lliurarà a l'edició d'enguany de les Mosques de la Informació, el proper divendres 15 d'octubre a les vuit del vespre a la Casa de Cultura de Girona. Xargayó va començar les seves col·laboracions a l'antic Los Sitios el 1975 fins a esdevenir director del Diari de Girona, càrrec que ocupava des de 1998, i d'on ha deixat de ser-ho recentment. El Col·legi reconeix la feina de Xargayó des dels seus inicis el 1975 quan tenia 16 anys i destaquen la seva aposta per la implementació digital del rotatiu.

Alhora, la colla castellera més gran de les comarques gironines rebrà la Mosca de Sant Narcís. Així ho ha decidit el Col•legi de Periodistes, coincidint amb el quart de segle de la fundació dels Marrecs de Salt. El Col·legi destaca algunes de les fites que han aconseguit els de la camisa blau Ter els darrers anys i que els ha consolidat dintre del món casteller a Catalunya. En aquest sentit, ressalta que han arribat a descarregar castells de nou i han aconseguit que "la passió per les construccions humanes arreli a Girona". Els periodistes gironins consideren que es tracta "d'un referent de la cultura popular" i "un exemple d'acolliment i de normalització". I és que cal tenir en compte que la colla "ha estat un referent a l'hora d'obrir portes a la barreja, a la integració i a la solidaritat".

Mosques grosses i bordes

Tot i així, els dos guardons més reconeguts que entrega la delegació gironina del Col•legi de Periodistes són la Mosca Grossa i la Mosca Borda. La primera d'elles és per al professional o col·lectiu que més ha facilitat la tasca i la Borda s'entrega a aquella persona o entitat que ha posat més pals a les rodes als periodistes.

Aquest premi s'escull per votació popular i el veredicte es publicarà durant la gala d'entrega dels premis. Tot i això, sí que es coneixen els finalistes de cada categoria, que també han estat proposats pels mateixos professionals.

Per una banda, en l'apartat de la Mosca Grossa, els tres finalistes són el responsable de Link Produccions i que també gestiona l'apartat de premsa de la D.O Empordà, Carles Cereijo. Els periodistes valoren la seva empatia i que es tracta d'un "facilitador de feina" per als professionals. També valoren l'accessibilitat del delegat de l'Oficina de Comunicació del Bisbat, Xavier Roca i la "l'eficiència i les ganes de sumar" del responsable de premsa dels ajuntaments de Llagostera i la Selva, Marc Sureda.

Per contra, els periodistes de la demarcació han nominat l'empresa pública AENA per "l'opacitat, les complicacions i els pals a les rodes" que han posat als professionals de la informació. També estan nominats a la Mosca Borda el servei de premsa dels Mossos d'Esquadra per la "falta de comunicació per poder informar correctament" i el cap de premsa de la Subdelegació del govern espanyol, Quim Fernández, a qui li retreuen la "manca de celeritat i el poc interès".

Aquest any el disseny de les mosques ha anat a càrrec de l'artista Jordi Mitja i es tracta d'una mosca-joia. Dins d'una capsa entomològica, dues mosques de plata banyada en or conversen entre elles, sense importar-los massa l'agulla que les travessa i les manté clavades en una placa de poliestirè expandit.