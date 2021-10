Girona estrena un servei compartit de motos elèctriques, impulsat per l'empresa Silence i el seu distribuïdor local, que la companyia vol estendre a ciutats mitjanes d'arreu d'Europa. El nou servei arrenca amb 25 motos, però l'objectiu és que en els propers mesos s'arribi fins al centenar. Funciona íntegrament a través d'una aplicació que geolocalitza les motos disponibles i permet reservar-les. Els usuaris paguen en funció dels minuts que l'utilitzin (el preu és de 27 cèntims quan s'està en marxa) i poden circular tant per la ciutat com per municipis propers. El CEO i fundador de Silence, Carlos Sotelo, diu que ja tenen fins a 150 distribuïdors d'arreu del continent interessats en la tecnologia que ha desenvolupat íntegrament la marca.