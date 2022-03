La primera etapa del viatge solidari a la frontera ucraïnesa de Xavier Sargatal va finalitzar dimarts a la nit amb gairebé 1.000 quilòmetres recorreguts. Sargatal i un comboi de caravanes van iniciar un viatge cap a Polònia per traslladar material humanitari i ajudar refugiats de la guerra entre Ucraïna i Rússia.

La jornada va començar ben d'hora a l'àrea de servei de Montcada i Reixac on dilluns al vespre s'havien trobat totes les autocaravanes vingudes d'arreu del país. Dividits en grups per no congestionar les àrees de descans i les gasolineres, van efectuar la sortida ben identificats amb les armilles i els adhesius d'ajuda humanitària. El trajecte va finalitzar a Montreux-Château, una població francesa a uns 50 quilòmetres de la frontera amb Alemanya, on van fer nit. Per davant, encara els queden més de 1.500 quilòmetres fins a la destinació final.

«Molta carretera, molta autopista» relata Sargatal, al vespre, des de dins la caravana, ja que a fora «fa un fred que pela». Relata que se senten molt recolzats per la gent, allà on paren els hi agraeixen el que estan fent: «Uns gendarmes se'ns han posat al costat, ens han fet senyals amb els llums i la sirena, com per felicitar-nos per la feina» explica orgullós.

Afegeix que de moment, estan portant molt bé el viatge i amb moltes ganes. També ha volgut agrair a les persones que els hi han donat suport econòmic perquè aquest viatge fos una realitat.

Demà, a Diari de Girona, una nova història d'aquest viatge humanitari a Ucraïna.