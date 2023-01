La Generalitat engega un pla de xoc per frenar l'expansió del coipú, un rosegador originari de la Patagònia, amb l'objectiu de reduir-ne un 70% la població a comarques gironines. S'estima que hi ha uns 2.000 exemplars d'aquesta espècie invasora a la demarcació. El coipú viu en zones humides, es reprodueix amb facilitat i és un herbívor voraç que malmet cultius i plantes autòctones. La pedra angular del pla de xoc que impulsa Acció Climàtica, i que inclou deu actuacions, és la creació d'una brigada específica per combatre el coipú. És la primera que se centra exclusivament en una espècie invasora. "Ara és quan ens cal controlar el coipú per evitar que continuï estenent-se encara més", assegura la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas.