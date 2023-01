Poca incidència de la vaga de metges durant les primeres hores del matí al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell de Girona. Molts dels usuaris que tenien hores concertades en diverses especialitats o per fer-se proves s'han pogut visitar sense problemes i alguns, fins i tot, destacaven la puntualitat en les visites com una situació "poc habitual". D'altres, en canvi, han descobert en arribar que les seves cites 'havien hagut d'anul·lar per la vaga i es queixaven que no se'ls hagués avisat abans. "Tenia hora avui, he hagut de faltar a la feina i m'han dit que la doctora no hi era i que me la tornarien a programar", lamenta Yesenia, una usuària.