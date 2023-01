Unes 400 persones s'han manifestat aquest dijous al matí pels carrers de Girona en una protesta conjunta entre personal sanitari, mestres i docents. L'objectiu era defensar un sistema educatiu i sanitari "públic i de qualitat". La protesta ha sortit del davant de la Delegació del Govern a Girona i ha passat per Jaume I, plaça de la independència, el carrer de Santa Clara i ha tornat a la seu de la Generalitat, on s'han fet els parlaments. Entre les reivindicacions dels sanitaris hi ha l'equiparació de convenis laborals entre les empreses públiques i els mestres i docents han reivindicat que el Govern reverteixi les retallades.