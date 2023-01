La Policia Nacional ha desmantellat un cultiu amb més de 700 plantes de marihuana en un xalet aïllat de Llagostera on els traficants havien instal·lat mesures de seguretat com un sistema de càmeres de videovigilància o la presència de gossos de races potencialment perilloses per protegir la plantació. L'operatiu policial s'ha saldat amb la detenció de tres persones i el comís de més de cent quilos en plantes de marihuana. La Policia Nacional, en col·laboració amb les policies locals de Llagostera i Sant Feliu de Guíxols, va començar la investigació el setembre passat i van localitzar la casa a través de seguiments i perquè tenia la llum punxada amb consums de més de 66.000 euros.