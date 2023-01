Tres hores abans d’un partit, Fontajau ja té activitat. Encara no hi són ni els jugadors, ni els àrbitres ni els aficionats, els tres grans ingredients de l’espectacle, però sí que ja es troba al pavelló el sergent dels Mossos Sergi Manero, que des d’aquest any ha assumit les tasques de coordinador de seguretat els dies que juga el Bàsquet Girona. Amb l’ascens a l’ACB aquesta figura, que el Girona FC ha tingut en tota la seva etapa al futbol professional, ha sigut obligatòria per fer complir la llei de l’esport, que estipula quines són les lligues professionals i quins dispositius de seguretat s’hi han de desplegar. Tot i que les jugadores de l’Uni també ho són, l’Estat no reconeix la Lliga Femenina amb aquest rang i, per tant, la presència policial és menor.