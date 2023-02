El pianista Albert Marquès i el pres Keith LaMar han tornat als orígens reivindicatius de la música negra en el concert 'Freedom First' que han fet aquest dimecres al vespre al Centre Cultural de la Mercè de Girona. La iniciativa busca conscienciar a la societat sobre "el que passa a les presons", tal com ha recordat el pianista català. Per aconseguir-ho una banda de jazz acompanya en directe els versos de Keith LaMar, un pres afroamericà que està en el corredor de la mort en una presó a Ohio. LaMar ha connectat aquest dimecres en directe amb Girona via telefònica i això ha permès al pres recitar la seva obra mentre a l'escenari de la Mercè la banda l'acompanyava musicalment.

Keith LaMar també ha aprofitat els seus versos per reivindicar la "veritat" del motiu pel qual està empresonat i el proper novembre serà executat en compliment d'una sentència de mort. Assegura que hi ha un "component racial" molt important al darrere de la seva condemna, però avisa que no es rendirà i que vol lluitar per repetir el judici i demostrar la seva innocència.