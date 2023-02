El Departament d'Educació vol convertir l'institut Narcís Xifra de Girona en un centre "d'excel·lència" i un "referent" de la formació professional a partir del curs 23/24. Per engegar aquest camí, el Departament ha anunciat que s'eliminaran les dues línies de 1r d'ESO que actualment hi havia al centre i els alumnes que preveien cursar-lo aquí aniran a altres instituts. El director d'Educació a Girona, Adam Manyé, ha explicat que s'acompanyarà les famílies en el procés. "Faran l'ensenyament obligatori on sigui millor per a ells i tornaran al Xifra a fer-hi la formació professional", ha dit.