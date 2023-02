El mercat de Salt és més accessible des d'aquesta setmana amb la posada en funcionament del servei d'acompanyament per a persones amb ceguesa i problemes de visió. Es tracta d'una persona contractada per l'Ajuntament de Salt que rep les persones amb discapacitat a l'entrada i els acompanya per les parades i els va guiant en els preus i productes que hi ha. La iniciativa s'ha tirat endavant després que l'entitat ONCE ho proposés al consistori saltenc. De moment, el servei estarà disponible dues tardes a la setmana, que són els dies que obre el mercat a la tarda. A més, l'acompanyament també es completarà dins del supermercat que hi ha dins del mateix mercat.