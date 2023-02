L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) comença a Salt (Gironès) un projecte que utilitza la realitat virtual immersiva per tractar pacients autistes o amb discapacitat intel·lectual. L'equip liderat per la doctora Susanna Esteba hi treballarà durant dos anys gràcies a la beca que els ha concedit la fundació Granés. Aquest període inclou una prova pilot de sis mesos en la qual participaran 60 persones d'entre 15 i 45 anys. La meitat seguiran una teràpia basada en aquest nou concepte; se'ls introduirà en una sala per simular (gràcies a les imatges projectades) situacions que els inquieten o jocs. L'equip crearà uns continguts específics per l'estudi que, segons detalla Esteba, "els ajudaran a tractar l'ansietat i la fòbia".