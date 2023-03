Els carrers de Girona es van omplir dimecres amb dues onades feministes, ja que enguany s'han convocat dues manifestacions simultànies diferents per commemorar el 8-M. La primera, oficial i comunicada, va ser impulsada per la Plataforma Feminista Gironina, i va comptar amb la col·laboració d'alguns partits i sindicats. Entre els seus participants es van deixar veure el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, entre altres polítics. Va sortir de la plaça Independència i va recórrer els carrers del Barri Vell. Segons dades de l'Ajuntament de Girona, va comptar amb uns 300 representants. I la segona, molt més nombrosa, va ser la impulsada per l'ateneu popular Salvadora Catà, que va sortir de la plaça 1 d'octubre i va passar per Jaume I, plaça Independència, Santa Clara, plaça Catalunya, Pompeu Fabra i va tornar al punt de sortida. Segons el consistori, aquesta va reunir més d'un miler de persones.