La XXV edició dels Premis Enderrock ja escalfa motors a l'auditori de Girona a pocs minuts de començar la gala i amb els grups de Zoo i els Catarres liderant les nominacions. Els valencians podrien repetir la fita de l'any passat, quan ja es van emportar tres guardons. Aquest any estan nominats en tres categories: millor artista, millor videoclip i millor directe. Per la seva banda, els barcelonins també opten a tres premis en les categories de millor disc, millor cançó i millor directe. La gala es podrà seguir en directe per les televisions locals i en diferit per TV3. Enguany els premis estrenen format amb més pes per a la música. Hi actuaran The Tyets, Stay Homas i Triquell, entre d'altres artistes.