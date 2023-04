L’artista Suu ha visitat aquest dimecres els alumnes de secundària de l’Institut Santiago Sobrequés de Girona per fer-los una xerrada i cantar algunes cançons en format acústic. La iniciativa s’emmarca en un projecte educatiu del festival Strenes i coordinat per Cases de la Música de Girona que busca acostar els artistes als estudiants per despertar les seves inquietuds artístiques. A banda de Suu, una de les participants del programa ‘Eufòria’ de TV3, Scorpio, també explicarà les seves experiències en dos centres més de la ciutat el dimarts de la setmana vinent, dia 18 d’abril. Aquest programa va arrencar l’any passat de la mà d’Alfred Garcia qui va visitar dos instituts.